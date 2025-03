Linkiesta.it - La Commissione europea punta sull’Italia per il riciclo delle terre rare

Leggi su Linkiesta.it

Martedì 25 marzo laha pubblicato una lista di quarantasette progetti strategici che dovranno rafforzare le capacità dell’Unione sulle cosiddette “materie prime critiche” per la transizione energetica e per la difesa. La situazione è al momento di forte dipendenza dall’estero, che rappresenta un rischio per la sicurezza economica del blocco e la certezza degli approvvigionamenti. Come riconosciuto dal commissario europeo Stéphane Séjourné, responsabile della strategia industriale, «per molto tempo le materie prime sono state il punto cieco della nostra politica industriale».I magneti in, utilizzati nei veicoli elettrici, nelle turbine eoliche e negli aerei da guerra sono forse la manifestazione più evidente e grave di questa noncuranza, visto che il novantotto per cento della domanda comunitaria è soddisfatta dalle importazioni dalla Cina.