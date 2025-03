Ilrestodelcarlino.it - La commemorazione di Ambrosoli. Area verde intitolata in via Saffi: "Un uomo libero e coerente"

Un gruppo di cittadini ferraresi ha promosso per domani una giornata in memoria dell’avvocato Giorgio, sublime esempio di onestà, rettitudine, senso del dovere ed integrità morale, spinti sino all’estremo sacrificio. "Il legale, nominato nel 1974 liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, ci ha lasciato tanti esempi a cui ispirarci e su cui basare le nostre azioni quotidiane, ma più di ogni altro, ci ha lasciato l’esempio di essere uncapace di affermare la propria libertà, innanzitutto con sé stesso, rimanendoal proprio pensiero e alle proprie convinzioni – dicono gli organizzatori dell’evento –.è stato un, nel senso più completo del termine, quello che include la consapevolezza del proprio ruolo, non solo istituzionale di commissario liquidatore, ma soprattutto di, marito, padre e cittadino".