Gqitalia.it - La collaborazione tra Acne Studios e Kappa vi farà venire voglia di scendere in campo

Dal 2023, le due aziende collaborano per realizzare capi di abbigliamento sportivo e per la Primavera/Estate 2025 sono tornate a collaborare con una collezione ispirata al mondo del calcio. Il programma? Una fusione di moda e sport con un tocco retrò, perfettamente al passo con i tempi. I ventidue pezzi della capsule presentano tagli moderni e dettagli ispirati alle maglie da calcio vintage con maglie oversize, materiali tecnici e branding a vista. Questatra il marchio svedese e l'iconico brand italiano è una manna dal cielo per tutti gli appassionati di calcio.