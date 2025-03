Laspunta.it - La Cisterna Lady sfiora i playoff per la Serie B

Leggi su Laspunta.it

Palasport gremito per sostenere le ragazze delimpegnate nell’ultima gara della stagione contro FB5 Team Rome, partita vinta dalle lupe 7-5. Una vittoria che ha confermato l’ottimo stato di forma delle ragazze di mister Stredini in questa fase finale del campionato diC femminile di Calcio a 5, che però non ha contribuito a centrare ipromozione. Ilè arrivato quarto con 51 punti, che non sono bastati per passare alla fase di sfide per la promozione inB. Il divario oltre i sei punti, previsti dal regolamento, rispetto alla terza in classifica ha penalizzato il team pontino.PRIMO TEMPOFischio d’inizio e dopo trenta secondi Piersimoni in gol, l’attaccante pontino aggancia al volo il lancio lungo di Ribeiro, si accentra e lascia partite un destro imprendibile che si infila sotto l’incrocio.