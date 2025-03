Formiche.net - La Cina si fa bella con le aziende straniere. E attacca Trump

Tutelare il commercio globale. E dare al mondo l’immagine di unaamica degli affari. Come raccontato pochi giorni fa da Formiche.net, il presidente cinese, Xi Jinping, ha ricevuto a Pechino, in occasione del China development forum, gli amministratori delegati e gli alti dirigenti di grandieuropee e statunitensi, nel pieno della campagna del Dragone per riconquistare la fiducia del settore privato e attrarre investimenti esteri.Nella Capitale dellaha sfilato un plotone di prime linee diquali Samsung, Pfizer, Astrazeneca, Mastercard, Bmw ed Eli Lilly, davanti ai quali il vice premier cinese He Lifeng ha assicurato che il suo Paese “continuerà ad aprirsi” e che ci saranno “risultati vantaggiosi per tutti”. Tradotto, nel linguaggio cinese “laaccoglierà più investimenti da parte delle multinazionali, condividendo le opportunità di sviluppo”.