Sport.quotidiano.net - La cena. Sport e Contrade sedute allo stesso tavolo. Una serata speciale nel Valdimontone

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il mondo dellosenese e quello dellesi sono riuniti: duecento le persone che, mercoledì sera, hanno preso parte alladello, organizzata dal. Il Siena Calcio, l’Emma Villas, la Mensa Sana, la Virtus e il Costone sono stati i grandi protagonisti della. E, insieme a loro, i montonaioli legati al calcio, al basket o ad altre discipline che tengono o hanno tenuto in alto il nome di Siena e della loro Contrada. L’attaccante bianconero Niccolò Giannetti, quindi, il campione del mondo in carica di pattinaggio corsa Duccio Marsili, il direttoreivo della Vitus Gabriele Voltolini, il fisioterapista azzurro Giuliano Gepponi, il pluripremiato schermitore Lorenzo Bruttini. Tanti anche i tifosi che non sono voluti mancare all’appuntamento.