Lettera43.it - La Cedu condanna l’Italia per aver violato il diritto alla salute di un detenuto

Leggi su Lettera43.it

La Corte europea dei diritti dell’uomo () hato lo Stato italiano per la violazione deldi Simone Niort, un giovane 28enne con disturbi psichiatrici, incarcerato in Italia da otto anni. Arrestato nel 2016, Niort ha tentato il suicidio circa 20 volte e ha compiuto decine atti di autolesionismo. Secondo il legale del, Antonella Calcaterra, le autorità italiane non avrebbero valutato adeguatamente la compatibilità dello stato didi Niort con la detenzione, trascurando un provvedimento giudiziario che disponeva il trasferimento in una struttura penitenziaria più adatta.LEGGI ANCHE: Carceri, l’ignavia del governo e il collasso del sistema penitenziario minorileIl caso di Simone NiortIl presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, ha riferito che laha accolto tali osservazioni, evidenziando l’incapacità delle autorità nazionali di garantire cure adeguate alle condizioni del giovane.