La Bundesliga vuole cambiare il regolamento sui raccattapalle dopo Germania-Italia Faz

Il gol di Kimmich contro Donnarumma in, ritorno dei Quarti di Nations League, avrebbe addirittura spinto – secondo quanto raccolto da Faz – laad adattarsi alsuiattualmente in vigore in Premier League, per non permettere che un ragazzo da bordocampo possa decidere l’esito di una partita importante in.Lailsui(Faz)Di seguito quanto riporta il quotidiano tedesco:“Da domenica scorsa c’è un nuovo personaggio secondario nella grande storia del calcio tedesco: Noel, il. È stato lui a posizionarsi vicino alla bandierina del calcio d’angolo nello stadio di Dortmund e a lanciare la palla a Kimmich così rapidamente da sorprendere il portiereno Gianluigi Donnarumma e i suoi compagni di squadra.