La bomba di Pellegatti | Se va via Inzaghi arriva…

L’Inter si avvicina a un finale di stagione che potrebbe essere decisivo per il proprio futuro, con obiettivi ancora tutti in gioco e sfide cruciali all’orizzonte. La lotta per lo scudetto è apertissima, con Napoli e Atalanta pronte a contendere il titolo fino all’ultima giornata, mentre sul fronte delle coppe la squadra di Simoneè attesa da due battaglie di altissimo livello: la semifinale di Coppa Italia nel derby contro il Milan e i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. I nerazzurri vogliono spingersi il più lontano possibile in tutte le competizioni, pur consapevoli che il rischio di concludere la stagione senza trofei è concreto.Nel frattempo, il futuro della panchina interista è già un tema caldo, soprattutto in caso di un’annata senza titoli. Sul possibile destino di Simonesi è espresso il giornalista Carlodurante il podcast Area Fritta:“Se l’Inter non vince niente, secondo me, non sarà facile che decidano di confermare