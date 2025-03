Lettera43.it - La Bce dà il via libera a Unicredit per l’ops su Banco Bpm

ha ricevuto l’autorizzazione dalla Bce e dalla Banca d’Italia per acquisire il controllo diretto diBpm e indiretto delle sue società e di quelle del gruppo Anima. Questo viaè l’ultimo passo prima che la Consob completi l’approvazione dell’offerta, prevista per la prossima settimana. L’operazione include anche l’acquisizione di partecipazioni dirette e indirette superiori al 10 per cento dei fondi propri consolidati di. Nonostante le autorizzazioni,resta cauta sull’opa diBpm su Anima, temendo che l’assenza del Danish Compromise possa influire negativamente sul capitale e sulla crescita diBpm. Andrea Orcel, Ceo di, ha espresso preoccupazione per l’impatto che l’operazione potrebbe avere sul rendimento e sulle future distribuzioni diBpm.