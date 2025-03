Ilfoglio.it - L'8 settembre anticipato a marzo

Leggi su Ilfoglio.it

E così la nostra presidente, per il bene degli italiani, gira di nuovo le spalle a francesi e inglesi, ma per di più agli ucraini, lo fa come sempre a metà corsa, schiaccia l’occhione a Putin, l’invasore, arruffianandosi Trump, il gorilla, e da ex fascia, ma fascista giammai grazie all’età, anticipa ail proprio applauditissimo 8