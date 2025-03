Lettera43.it - Kyle Alessandro, chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per la Norvegia

Leggi su Lettera43.it

Da Alessandra ad. Due anni dopo l’italiana Alessandra Mele, che portò la sua Queen of Kings alla 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest, laha scelto, 18enne di origini spagnole. Fra i cantanti più giovani a calcare il palco di Basilea, si esibirà come ottavo della prima semifinale con la sua Lighter, canzone dedicata alla madre e alla sua guarigione dal cancro. Nonostante la giovane età, vanta già due album in carriera e diversi singoli che hanno superato il milione di stream su Spotify. Ad aprile terrà un tour europeo che lo porterà a esibirsi anche in Inghilterra, Olanda e Spagna.Chi è, inper lain uno scatto sui social (Instagram).La nuova proposta dellaSong Contest arriva da Levanger, nel Trøndelag.