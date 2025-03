Inter-news.it - Kompany: «Troppi infortuni al Bayern Monaco? No scuse! Siamo coperti»

in conferenza stampa alla vigilia della sfida traed FC St. Pauli, ha parlato inevitabilmente dei tantiche hanno colpito ultimamente la squadra tedesca.PROBLEMI IN DIFESA – Vincentnon cercadopo i tantiche hanno colpito la squadra tedesca: «È un peccato che Davies e Upamecano non siano della partita. In questa stagione cigià trovati in una situazione simile. È importante, in questi casi, come si reagisce a queste assenze. Per me non ci sono. Il mio unico interesse è vincere la prossima partita senza trovare. In questo momento abbiamo abbastanza difensori: Hiroki Ito e Josip Stanisic possono giocare in quel ruolo».Problemi non solo tra i difensori!parla anche dell’o di NeuerALTRI CASI – Anche il numero uno tedesco non sarà disponibile per un paio di partite, di lui ha continuato a parlare: «Dobbiamo concentrarci perché non abbiamo possibilità di fare passi falsi.