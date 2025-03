Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, scenari stravolti dopo l’esonero di Thiago Motta! Cosa può succedere in estate: il punto sul suo futuro

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dipuònel corso della prossima: ilsul suoL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto ilsu quei calciatori della rosa dellache sono arrivati la scorsacon la formula del prestito e la cui conferma passa da un riscatto.Per quanto riguardacol PSG lo scorso gennaio non era stata discussa nessuna opzione di acquisto, motivo per cuiil prestito secco il calciatore potrebbe fare ritorno in Francia. La situazione è ad oggi in bilico e la sensazione è che potrebbe dipendere dalla qualificazione alla prossima Champions.Leggi suntusnews24.com