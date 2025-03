Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, futuro tutto da scrivere! Permanenza a Torino in bilico: questi club di Premier League fanno sul serio. La situazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24daper l’attaccante bianconero: tutti gli ultimissimi aggiornamentiDopo l’addio di Thiago Motta, ildiin bianconero è sempre più in. Il calciomercatoentrerà in contatto col PSG a fine stagione per capire se potrebbe essere possibile unada parte dell’attaccante che aveva iniziato benissimo.Secondo quanto riportato da TBR Football ci saranno diversidiinteressanti al francese e che proveranno ad avviare una trattativa con i parigini: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Aston Villa e Newcastle.Leggi suntusnews24.com