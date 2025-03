Ilgiorno.it - Koenig & Bauer Flexotecnica: "No ai 24 licenziamenti". Fumata nera nelle trattative

Leggi su Ilgiorno.it

Ennesimatra la societàdi Tavazzano con Villavesco e le rappresentanze sindacali sulla procedura di licenziamento collettivo per 24 operai, aperta lo scorso gennaio. Era, infatti, previsto per ieri il secondo tavolo di concertazione in Regione Lombardia, rinviato in data 4 aprile. Una scelta unilaterale dettata dall’ente regionale, a causa dell’incapacità delle parti di trovare dei punti di incontro. Non sono infatti mutate le richieste e le istanze dei sindacati, riproposte anche lo scorso 25 marzo, durante il primo colloquio online con Assolombarda di moderazione regionale, conclusosi con un nulla di fatto. Resta ancora in dubbio, dunque, l’esito delle, ma soprattutto, resta ancora più incerto il futuro dei lavoratori e delle lavoratrici considerati, dalla direzione aziendale, degli esuberi.