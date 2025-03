Lanotiziagiornale.it - Kim Jong-un torna a spaventare l’occidente: intergrata l’IA sui suoi ultimi droni kamikaze

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Come spesso accade, Kim-un. Inordcoreani presentati questa settimana probabilmente integrano anche tecnologia di intelligenza artificiale per identificare e attaccare autonomamente equipaggiamenti militari sudcoreani e statunitensi. A sostenerlo sono fonti autorevoli della Corea del Sud, tra cui il parlamentare di maggioranza Yu Yong-weon, dopo che sono state diffuse dai media di stato nordcoreani nuoviusati in esercitazioni. “Quella che stiamo vedendo è la Corea del Nord che copia la tecnologia militare da vari Paesi, tra cui Cina e Russia, e che migliora isistemi d’arma per la guerra moderna, basandosi apparentemente sulla sua esperienza dalla guerra in Ucraina, per trasformarsi completamente,” ha dichiarato Yu. E’ stato lo stesso leader supremo KimUn ad aver guidato i test di“a attacco suicida” dotati di nuova tecnologia Ia all’inizio di questa settimana, secondo quanto mostrato dai media di stato nordcoreani.