Kim Cattrall innamorata per Charlotte Tilbury

Kimoggi?più che mai. Grazie alla nuova collezione make up Pillow Talk Beauty Soulmates di, in edizione limitata. La make up artist britannica ha scelto l’attrice (britannica anche lei ma con cittadinanza canadese) per interpretare il ruolo di testimonial dei suoi nuovi prodotti. Polveri e rossetti nati per regalare a chi li indossa gli effetti estetici dell’innamoramento. Veri e propri filtri d’amore che si notano subito sul volto di Kim, 68 anni. Quali sono?Kimperha studiato il beneficio estetico dell’amore romantico. Ma anche dell’amore universale: quello per se stessi, per gli amici, la famiglia etc.