Ilfattoquotidiano.it - “Kiev ci ridia tutti i soldi con interessi del 4% e senza garanzie di sicurezza”: la nuova proposta Usa sulle “terre rare”

non ha ancora detto no e nella pratica i negoziati sono ripartiti dal via. L’amministrazione Trump ha inviato al governo Zelensky unadi accordocosiddette “” che ribadisce le radicali richieste finanziarie già respinta dall’Ucraina e ne aggiunge di nuove, molto gravose, che potrebbero pesare per annifinanze di un paese devastato da tre anni di guerra. Giovedì a Parigi il presidente ucraino ha detto ai giornalisti che larichiedeva uno “studio dettagliato”. “Non vogliamo inviare alcun segnale che potrebbe portare gli Stati Uniti a interrompere gli aiuti all’Ucraina”, ha aggiunto nel tentativo di evitare di irritare la Casa Bianca, che il mese scorso aveva temporaneamente sospeso gli aiuti militari al paese. Ma le condizioni contenute nellasono difficili da accettare.