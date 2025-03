Lanazione.it - Kickers Narnali avanti. E una pioggia di reti

Leggi su Lanazione.it

Nulla è cambiato in testa alla classifica dopo la nona giornata di ritorno del campionato Uisp Prato di calcio. La capolistaha battuto 5-3 l’Olimpia Tavola: i leader del torneo hanno subito colpito con Giandonati e Luporini, l’Olimpia ha risposto con Vollero al 7’, ma nella ripresa ilha preso il largo con ledi Sciannamè (doppietta) e Palli; Ponzecchi e Giandonati hanno reso meno pesante la sconfitta per i padroni di casa. Vincente anche il Bellini Giacomo Bacchereto secondo della classe che ha battuto il Tavola 1924 1-0 grazie ad una rete di Maresia. Così irestano in testa con 53 punti, seguiti dal Bellini Giacomo Bacchereto a quota 49. Sul gradino più basso del podio si trova al momento il Signa 2007 con 44 punti, tallonato dal Phoenix 2012 e dal Tavola 1924 entrambi a 41.