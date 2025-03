Serieanews.com - Khephren Thuram come Totti: la pazza idea di Tudor

Igortorna alla Juventus con idee chiare, e sono tutte di matrice bianconera, da juventino DOC. E ci sono un paio di frasi che ce lo fanno capire molto bene: ladi(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è un momento preciso in cui si capisce che è cambiato qualcosa. Che l’aria è diversa, più tagliente. Alla Juventus, questo momento ha un nome e un volto: Igor. Appena seduto sulla panchina bianconera, non ha aspettato un minuto per far sentire la sua voce. Forte, diretta, familiare.La sua prima conferenza stampa non è stata un esercizio di stile. È sembrata più un avvertimento, uno di quelli che un amico fidato ti sussurra all’orecchio prima di salire sul ring. Ha parlato con il cuore, ma anche con quella durezza che serve per farsi ascoltare in uno spogliatoio che negli ultimi anni si è smarrito.