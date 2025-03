Zonawrestling.net - Kevin Nash duro con Mercedes Moné: “In AEW si sta risparmiando, non è più quella di NXT”

Leggi su Zonawrestling.net

La recente classifica pubblicata da BET sui 15 più grandi wrestler neri di tutti i tempi ha fatto discutere l’intero panorama del wrestling. Con Booker T in cima e The Rock al secondo posto, la lista include leggende e stelle contemporanee, tra cui(precedentemente conosciuta come Sasha Banks), che si è piazzata al quinto posto.La Hall of Famer WWE critica l’ex Banks nel suo podcastNon tutti sembrano entusiasti del posizionamento della. La WWE Hall of Famerha espresso il proprio dissenso dopo aver visto un video in cui Jim Cornette discuteva della classifica BET. Nel suo podcast Kliq This,non si è trattenuto, criticando specificamenteper quello che considera un impegno insufficiente nei suoi recenti match in AEW.“Stavano analizzando questa classifica, sì.