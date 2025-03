Ilrestodelcarlino.it - Kerakoll si divora i Lupi. Corlo travolto 3 a 0. Anderlini sfortunata

Missione compiuta per laSassuolo, che nel recupero della 21^ giornata di serie B maschile di pallavolo, ha violato il difficile campo deiPontedera, vincendo 3-1 (25/23 17/25 25/22 25/23) e rimanendo agganciata alla zona playoff, a due punti di distacco dal Camaiore da cui era stato immeritatamente battuto sabato scorso, ed a cinque dalla capolista S.Croce: con una gara concreta, la squadra di Pupo Dall’Olio ha saputo ben reagire ad un secondo set che poteva risultare fatale, con il 24enne Demetrio Soli top scorer. Negli altri recuperi della giornata, nel derby di serie C maschile importante vittoria interna della Marking Product artiglio, che con Francesco Venuta autore di 20 punti, regola ilcon un 3-0 (25/23 26/24 25/22) impietoso per i formiginesi, che falliscono l’occasione nel secondo parziale di girare la partite.