Katy Perry e la fidanzata di Jeff Bezos insieme per la missione nello spazio: annunciata la data

: è iniziato il countdown per l’arrivo della popstar, in un equipaggio composto esclusivamente da donne. Non si vedeva un team solo al femminile dal 1963, anno nel quale Valentina Tereshkova approdava per la prima volta nel cosmo.Lo scorso mese la compagnia aerospaziale di, la Blue Origin che ha intrapreso dal 2021 i primi lanci, ha annunciato una nuovaspaziale nell’imminente primavera. Al tempo era stata comunicata la partecipazione al volodi, la giornalista Gayle King, ladi, Lauren Sanchez, la scienziata Nasa, Aisha Bowe, la ricercatrice scientifica, nominata al Premio Nobel, Amanda Nguyen e la produttrice cinematografica Kerianne Flynn. Per la compagnia sarà l’undicesimo lancio.: dopo la, il tour In un nuovo comunicato ufficiale apparso sul sito, è stato rivelato dalla Blue Origin, che laprendere il via il 14 aprile intorno alle 8:30 (ora locale).