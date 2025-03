Quotidiano.net - Kassandra Voyagis, chi è la figlia di Nadia Cassini: a ‘Verissimo’ la sua storia

Sarà tra gli ospiti di Silvia Toffanin asabato 29 marzodi, l’icona della commedia italiana scomparsa lo scorso 18 marzo. La donna, anche lei attrice come la madre, sarà in studio proprio per omaggiaree raccontare il suo lato privato oltre quello pubblico. Chi èNata dall’amore trae Yorgoè una donna estremamente riservata. Sulla sua vita privata si hanno, infatti, pochissime notizie. Si sa che, dopo il divorzio dei genitori avvenuto nel 1988, restò a vivere con il padre ma che ebbe anche con sua madre un rapporto stretto e di grandissimo affetto e che è rimasta vicina alla donna anche durante il difficile periodo della malattia. Non è chiaro se si sia sposata e abbia avuto dei figli, di certo ha seguito le orme dei genitori e anche lei è diventata attrice.