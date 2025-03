Genovatoday.it - Juventus-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Tudor e Vieira

Ilaffronta laallo Stadium sabato alle 18. Sarà una giornata particolare per l'ambiente bianconero che saluta la prima di Igorin panchina dopo la cacciata di Thiago Motta.cercherà lo sgambetto ad una delle sue ex squadre per volare ancora più in alto con il suo.