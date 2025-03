Sport.quotidiano.net - Juventus-Genoa: l'esordio di Tudor. Probabili formazioni, orario e dove vedere la sfida

Torino, 28 marzo 2025 - Per lasi apre l’era Igor, tornato a Torino per rivitalizzare un gruppo reduce da due pesanti sconfitte senza reti. Lacolnon è semplice: i rossoblù, appena tornati alla vittoria contro il Lecce, cercano continuità con un Patrick Vieira ancora a caccia del primo bis in panchina. Il Grifone non ha ancora colto il successo in trasferta nel 2025, ma ha armi precise: 21% dei gol su colpo di testa e grande fisicità nei duelli. Madama, al contrario, segna pochissimo di testa (solo 3 gol) ma è la miglior squadra in contropiede (9 reti), mentre i liguri sono fra le duea non aver ancora segnato in questa modalità. I precedenti Laè la squadra contro cui ilha subito più sconfitte in Serie A: 68, almeno otto più che da ogni altra avversaria nella competizione, 22 successi dei rossoblù e 23 pareggi completano il bilancio in 113 precedenti.