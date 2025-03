Sololaroma.it - Juventus-Genoa, il pronostico di Serie A: si all’Under, occhio a Vlahovic

Leggi su Sololaroma.it

La pausa per le Nazionali è finita ed i principali campionati internazionali tornano nuovamente sotto la luce dei riflettori. Tra questi c’è ovviamente la nostraA, volta ad una 30° giornata pronta a regalarci grande spettacolo. Uno dei match in programma in questo turno metterà contrapposte due squadre a caccia di punti pesanti, per le rispettive classifiche. Stiamo parlando di, che si affronteranno domani sabato 29 marzo alle 20:45 all’Allianz Stadium. I bianconeri hanno appena cambiato allenatore, passando da Thiago Motta ad Igor Tudor, e desiderano tornare al successo per centrare l’obiettivo 4° posto. Il Grifone, invece, vuole rimanere lontano dalle ultime posizioni, raggiungendo con largo anticipo una salvezza che appariva difficile solo ad inizio stagione., probabili formazioni(3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Veiga; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz;