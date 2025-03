Sport.quotidiano.net - Juve, Tudor si dovrà guadagnare la conferma: restano in piedi le opzioni Gasp e Conte

Bologna, 28 marzo 2025 – Due competizioni da giocare, un dna da rispolverare e una rida. E’ partita l’avventura di Igorallantus; può essere a termine oppure no. Il tecnico guiderà i bianconeri nelle le ultime nove giornate di campionato e al mondiale per club, poi ci sarà un confronto interno per valutare il futuro, e può prevedere la sua permanenza oppure l’avvio di un altro ciclo con un nuovo allenatore. Il finale di stagione chiarirà meglio cosa fare., a suon di prestazioni e gestione, potrebbe anche guadagnarsi la rie chiudere la porta ai succosi nominativi accessibili a giugno, partendo da. Tutto sulla Champions Prima di pensare a giugno, serve pensare al presente. Alla Continassa la massima concentrazione è sul campionato per raggiungere l’obiettivo minimo: la Champions League.