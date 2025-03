Juventusnews24.com - Juve Genoa streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

di RedazionentusNews24tv:vedere la sfida valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025Nonostante il recente cambio di allenatore, c’è un posto Champions da continuare a perseguire per lain questo finale di campionato. Gli uomini di Igor Tudor sono attesi dal confronto casalingo dell’Allianz Stadium contro ildi Patrick Vieira, che può considerarsi quasi salvo. Quello di domani sarà un altro crocevia fondamentale per la stagionentina.Il match, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 che andrà in scena sabato 29 marzo alle ore 18.00, sarà visibile intv in esclusiva su DAZN. Per vedere la partita in, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.