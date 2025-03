Juventusnews24.com - Juve Genoa, la chiave secondo Guardalà: «Dopo un fallimento molta responsabilità va sui giocatori! Devono dimostrare che il problema era l’allenatore»

di RedazionentusNews24: Giovanni, inviato di Sky, ha rilasciato queste dichiarazioni suie sull’atteggiamento domaniIn collegamento dalla Continassa per Sky Sport 24, l’inviato Giovanniha parlato così dell’atteggiamento che dovrà avere ladomani contro il.PAROLE – «Mi aspetto tanto daie senza il bisogno che ci sia Tudor a stimolarli. Una volta che c’è ilva suiche ilera. Tudor ci metterà del suo ma sull’immediato può fare poco se non aspettarsi una reazione importante dai suoi, che con Thiago Motta non hanno avuto un feeling particolare. Sarà decisivo domani l’atteggiamento più dei dettami tattici».Leggi suntusnews24.