Juventusnews24.com - Juve Genoa, i bianconeri hanno una difesa di ferro quando incrociano i rossoblù in casa: impressiona questo dato!

di RedazionentusNews24, isono graniticivedono il Grifone in: la statistica che!La solidità difensiva dellaè molto pronunciataaffronta ilè quanto fa trapelare il club bianconero attraverso una statistica pubblicata sul proprio sito ufficiale.STATISTICA – «In Serie A lantus non subisce più di un gol incontro ildall’ottobre 2011 e da allora ha concesso quattro reti in 11 incontri al Grifone in massima serie tra le mura amiche, mantenendo sette volte la porta inviolata, incluse due clean sheet nelle due più recenti».Leggi suntusnews24.com