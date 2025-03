Tvplay.it - Juve, è finita: se ne va prima del Mondiale per Club

Ai saluti ancordel grande appuntamento dell’estate: non ci sono altre strada, la situazione è segnataLantus sembrava aver aperto un nuovo progetto la scorsa estate con l’arrivo di Thiago Motta in panchina. Una rivoluzione vera e propria rispetto al secondo mandato di Massimiliano Allegri con tanto di calciomercato fatto ad hoc per il tecnico reduce da Bologna., è: se ne vadelper(Lapresse) – tvplay.itLe cose non sono andate come previsto e infatti Motta non è riuscito nemmeno a finire la suastagione allantus, venendo esonerato dopo il pesante 3-0 di Firenze oltre al 4-0 casalingo incassato dall’Atalanta e l’uscita sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia.Nemmeno il sopracitato calciomercato su misura è servito a qualcosa, anzi.