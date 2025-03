Rompipallone.it - Juve, brutto colpo per Tudor: è finito ko

Leggi su Rompipallone.it

Arrivano già brutte notizie per il nuovo allenatore bianconero: pesante infortunio per uno dei suoi giocatoriBrutte notizie in casantus. Proprio quando sembrava che il peggio fosse alle spalle, un nuovo problema fisico rischia di spegnere ogni speranza di rivedere in campo uno dei giocatori più attesi. Unduro per la squadra e per Igor.Il protagonista sfortunato di questa ennesima battuta d’arresto è Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, che già da mesi sta lottando contro un calvario senza fine, si è fermato di nuovo. E stavolta non è il ginocchio sinistro, operato due volte nel 2024, a dargli problemi, ma un guaio muscolare che complica il suo recupero., altro stop per Milik: stagione a rischioMilik negli ultimi giorni era tornato al J Medical per valutare i progressi dopo mesi di lavoro lontano dal campo.