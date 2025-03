Amica.it - John Malkovich e il culto delle celebrità in “Opus”: «Preoccupante»

(askanews) – Tocca temi come fanatismo,della personalità, narcisismo Opus – Venera la tua stella di Mark Anthony Green, che dopo l’anteprima al Bari Film Festival è arrivato nei cinema italiani.interpreta Alfred Moretti, una leggenda. Le sue canzoni hanno ispirato generazioni, la sua musica è un fenomeno globale e la sua vita, sospesa tra realtà, mito e gossip, incuriosisce appassionati in ogni angolo del mondo, soprattutto da quando si è ritirato dalle scene. GUARDA LE FOTOHollywood, Texas: da Blake Lively a Nicole Kidman e Matt Damon, tutte le star a Austin: “Passo metà della mia vita in aeroporto”Dopo oltre 20 anni di silenzio Moretti annuncia che uscirà un suo nuovo album e per promuoverlo invita in un ranch isolato un gruppo selezionatissimo di giornalisti ed esperti di musica.