John Malkovich e il culto delle celebrità in "Opus": è preoccupante

Tocca temi come fanatismo,della personalità, narcisismo “– Venera la tua stella” di Mark Anthony Green, che dopo l’anteprima al Bari Film Festival è arrivato nei cinema italiani.interpreta Alfred Moretti, una leggenda. Le sue canzoni hanno ispirato generazioni, la sua musica è un fenomeno globale e la sua vita, sospesa tra realtà, mito e gossip, incuriosisce appassionati in ogni angolo del mondo, soprattutto da quando si è ritirato dalle scene.https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/03/-e-il--celebrita-in--e-20250327video18192644-1.mp4Dopo oltre 20 anni di silenzio Moretti annuncia che uscirà un suo nuovo album e per promuoverlo invita in un ranch isolato un gruppo selezionatissimo di giornalisti ed esperti di musica.