Jim Ross: "La AEW dovrebbe assumere Gail Kim"

Ha fatto molto discutere, negli ultimi giorni, la decisione da parte dei dirigenti della TNA di licenziareKim, non solo una delle wrestler più influenti della sua generazione, ma una persona importantissima per gli equilibri del backstage nella compagnia, soprattutto per quanto riguarda lo spogliatoio femminile e l’attrattiva che questo può avere per nuovi arrivi. Come quello di Maggie Lee, annunciato ieri ma siglato da Kim quando ancora era sotto contratto con la compagnia. Perora si aprono potenziali nuovi scenari, e senza dubbio sono diverse le compagnie interessate ad averla a bordo.“Sono un fan, la consiglierei a Tony Khan”Tra queste sicuramente c’è la AEW, che in questo periodo sta avendo ottimi risultati sul fronte femminile ma che, dalla partenza di Maria Kanellis, non ha più nel backstage una figura vicina alle wrestler che possa fare da collante vero e proprio per lo spogliatoio.