Bergamonews.it - “Jesus Christ Superstar” rivive ad Almè con un’originale versione del musical

Leggi su Bergamonews.it

. Adè tutto pronto per trascorrere una serata all’insegna di musica ed emozioni. L’appuntamento è sabato 29 marzo alle 20.45 alla chiesa vecchia, dove verrà eseguita un’ineditadel(o forse meglio dell’opera rock), scritto dal compositore inglese Andrew Lloyd Webber. Divenuta celebre soprattutto grazie allacinematografica realizzata nel 1973 con la regia di Norman Jewison, l’opera narra gli ultimi giorni della vita di Gesù e costituisce un punto fermo nella storia del genere, inaugurando il filone deiinteramente cantati. Merito anche degli innovativi testi firmati da Tim Rice, che ne determinarono la fortuna sin dall’esordio in teatro, avvenuto a Broadway nel 1971. Adsi ascolterà una elaborazione esclusivamente strumentale e senza scene del popolare capolavoro, incentrata sulle sonorità dell’organo, che per l’occasione dividerà la scena con chitarra e fisarmonica.