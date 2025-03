Sport.quotidiano.net - Jesi A rischio il derby di D. Taurus: "Non giocheremo"

Il basket a? Più cronaca che sport. Almeno negli ultimi tempi. Da una parte i malumori e le contestazioni espressi a ogni piè sospinto dai rappresentanti delle tifoserie storiche nei confronti della attuale società (vale anche per il calcio, proprio vero a, non c’è pace tre gli ulivi) dall’altra gli atteggiamenti e i comportamenti, in alcuni casi degni di attenzione da parte degli organi di giurisdizione ordinaria, di personaggi delle opposte fazioni. La scintilla, e che scintilla, una autentica polveriera è scoppiata alla vigilia di Natale: pagine di cronaca per denunciare antefatti e post fatti deltra due due formazioni cittadine del campionato di serie D, la Pallacanestro, sostenuta dagli ultras della Curva Nordna che fu, e laBasket Academy, costola della società facente capo da anni a una dirigenza con sede in Abruzzo.