Jenna Ortega ha indossato un outfit Demi Moore e The Substance coded

, dpo la première del suo nuovo film Death of a Unicorn al South by Southwest, è apparsa a The Late Show with Stephen Colbert indossando un abito che ha immediatamente catturato l’attenzione: una creazione Oscar de la Renta che richiama direttamente il look disfoggiato lo scorso settembre. La somiglianza tra i dueè evidente, maha saputo reinterpretarlo con dettagli unici e personali.sfoggia l’abito ispirato a(e a The): torna la nuova era del goth-glamL’abito, una versione più corta e trasparente di quelloda, è stato realizzato con centinaia di pezzi di plexiglass tagliati al laser e tinti a mano, assemblati per creare un effetto mosaico che ricorda frammenti di vetro infranto. Un’operazione meticolosa che testimonia l’artigianalità della maison.