Jen Salke si è dimessa dal ruolo di capo di Amazon MGM Studios

Cambio improvviso ai vertici diMGM. Jenniferha rassegnato le dimissioni da responsabile della casa di produzione,che ricopriva da febbraio 2018 quando era subentrata a Roy Price. Lo ha annunciato ildi Prime Video Mike Hopkins con una nota interna all’azienda, ripresa da Reuters, spiegando che non verrà scelto alcun sostituto. «Abbiamo deciso di snellire un po’ la nostra leadership», ha dichiarato ai dipendenti. «Abbiamo ritenuto che fosse la miglior scelta per lo studio, che opererà in due divisioni distinte per cinema e televisione». A lui ora rispondono il responsabile tivù Vernon Sanders e quella per film, streaming e cinema Courtenay Valenti. Sue Kroll resterà Head of Global Marketing. Quanto a, aprirà una sua società di produzione con accordi di esclusiva conMGMper grande e piccolo schermo.