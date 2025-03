Metropolitanmagazine.it - Jen Salke, responsabile degli Amazon MGM Studios, lascia il suo ruolo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

JenlasceràMGMe passerà al lato produttivo, ha appena annunciato il capo di Prime Video eMGMMike Hopkins in una nota allo staff. Non verrà sostituita; al contrario, il capo del settore cinematografico Courtenay Valenti e il capo del lato televisivo Vernon Sanders riferiranno direttamente a Hopkins. Negli ultimi mesi sono aumentate le speculazioni suldiin, dove è entrata per la prima volta nel 2018 dopo un lungo periodo alla NBC.ha annunciato che lancerà una sua personale etichetta di produzione con un accordo diretto con gli stessiMGMcon un accordo di esclusiva televisivo e cinematografico.“Mentre consideravo il mio prossimo capitolo, ho sempre cercato quel momento in cui ero sicura che il nostro lavoro avesse preparato gliMGMper un successo ancora maggiore a lungo termine“, ha affermatoin una dichiarazione.