Panorama.it - Jeff Bezos e Lauren Sánchez, tutti i dettagli del matrimonio da favola a Venezia

Leggi su Panorama.it

Per tre giorni la città disarà lo sfondo di unda sogno, quello tra. La Laguna si trasformerà in un palcoscenico esclusivo, con ognio curato nei minimi particolari per garantire un’esperienza unica agli sposi e ai loro ospiti. Il magnate di Amazon e la giornalista hanno programmato le nozze dal 24 al 26 giugno, affidando l’organizzazione all’illustre agenzia londinese Lanza & Baucina, nota per eventi sfarzosi come ildella figlia del magnate indiano Agarwal nel 2011, che vide la partecipazione di 800 invitati e una performance di Shakira.blindata e hotel di lusso al completo, uno degli uomini più ricchi del pianeta con un patrimonio stimato di 215 miliardi di dollari, ha pensato a tutto. Per accogliere i circa 250 ospiti che giungeranno ogni giorno a, sono stati prenotati cinque dei più esclusivi hotel della città: il Gritti Palace, l’Hotel Danieli, l’Aman Venice, il Belmond Hotel Cipriani e The St.