JD Vance sbarca in Groenlandia | Non vedo l’ora L’isola corre ai ripari | governo di coalizione contro le mire di annessione Usa

JDe sua moglie Usha stanno per atterrare inper una visita alla base spaziale Usa di Pituffik, nell’ovest del Paese. «Stiamo arrivando, e non vediamo», ha scritto su X il vicepresidente americano. La meta prevista inizialmente non era la base militare statunitense. In origine la Second Lady sarebbe dovuto andare sulartica con i figli, facendo tappa nella capitale Nuuk per poi andare ad assistere a una tradizionale competizioni di cani da slitta. In seguito allo sdegno della Danimarca, ihanno rivisto il programma del loro viaggio, limitandolo alla base aerospaziale. Anche se lo sbarco del vicepresidente Usa viene vissuto come un affronto nella piccola isola dell’Artico, dopo che lo stesso Donald Trump ha ribadito a più riprese leespansionistiche degli Usa.