JD Vance in Groenlandia | Interessati alla sicurezza dell’Artico L’isola corre ai ripari | governo di coalizione contro le mire di annessione Usa

JDè atterrato insiememogliebase militare spaziale americana di Pituffik, nel nord-ovest della. «Parleremo del nostro interesse per il Paese – ha detto il vicepresidente americano ai giornalisti -, l’amministrazione e il presidente sono molto, è una questione importante, e lo sarà sempre di più nei prossimi decenni». La Danimarca «non ha fatto un buon lavoro» e ha «investito poco qui», ha poi precisato. La meta prevista inizialmente non era la base militare statunitense. In origine la Second Lady sarebbe dovuto andare sulartica con i figli, facendo tappa nella capitale Nuuk per poi assistere a una tradizionale competizione di cani da slitta. In seguito allo sdegno della Danimarca, ihanno rivisto il programma del loro viaggio, limitandolobase aerospaziale.