Superguidatv.it - Javier Martinez Instagram: “Mi pento di non aver difeso abbastanza Helena” – VIDEO

, uno dei volti di punta del Grande Fratello 2024-2025, continua a far discutere con le sue esternazioni sui social. Dopo l’uscita dalla Casa, l’argentino ha sceltoper restare in contatto con i suoi follower, facendo una lunghissima diretta con altri amici e svelando retroscena sulla sua vita post-reality e sul rapporto conPrestes, attualmente in corsa per la finale del 31 marzo.in diretta suparla diNella serata di giovedì 27 marzo,ha tenuto una diretta sucoinvolgendo non solo i suoi follower, ma anche alcuni ex coinquilini della Casa, tra cui Federico Chimirri, Mattia Fumagalli e Tommaso Franchi. Nel corso della chiacchierata virtuale, ha rivolto particolare attenzione aPrestes, confessando quanto gli manchi e quanto desideri vivere la loro storia lontano dai riflettori.