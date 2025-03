Bollicinevip.com - Javier Martinez follemente innamorato di Helena: “Mi manca, vorrei tanti figli con lei”

Imporrivelazioni disuPrestes dopo il GF, l’ex gieffino non vede l’ora di rivederlapiùche mai diPrestes, cosa ha detto sul loro rapportoIeri sera, durante una diretta social con Gessica Notaro e Federico Chimirri,si è lasciato sfuggire imporrivelazioni suPrestes e sul loro rapporto.Tra i due è scoppiato l’amore al Grande Fratello, lui inizialmente non credeva che ci sarebbe stato altro oltre l’amicizia ma ad oggi èe non vede l’ora di vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Riferendosi alla fidanzata ha detto: “Sono sicuro come non mai del nostro amore e sento tanto la suanza. Adessono pochi giorni e la riabbraccerò presto, ma se io fossi uscito prima non so se ce l’avrei fatta a stare tutto quel tempo senza di lei.