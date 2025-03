Anteprima24.it - Jabil cede il sito di Marcianise, ‘licenziamenti scongiurati’

Tempo di lettura: 2 minutiConclusa il 25 marzo la procedura di licenziamento collettivo prevista dalla legge, la multinazionale Usaha comunicato la decisione, già annunciata qualche settimana fa, dire lo stabilimento dicon i 408 addetti alla Tme Assembly Engineering Srl (Tma) nuova società costituita dalla Tme di Portico di Caserta e da Invitalia (la Tme al 55% delle quote, Invitalia al 45%). Il passaggio delle quote azionarie, spiega una nota della, avverrà tecnicamente in due momenti: prima con il trasferimento delle quote daCircuit Italia (Jci) a una NewCo (NewCo) interamente controllata dalla prima, e poi con il passaggio daNewCo alla società Tma.“Con il perfezionamento della cessione delle quote – spiega la multinazionale dell’elettronica – verrà scongiurato l’invio delle lettere di licenziamento dei lavoratori deldi, confermando così l’impegno di, al fianco di Invitalia e Tme, per assicurare un futuro sostenibile per i lavoratori del”.