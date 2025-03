Ilfattoquotidiano.it - Izzo assolto dalle accuse di concorso esterno con la Camorra e frode sportiva

L’assoluzione piena arriva in appello, quasi un anno e mezzo dopo il deposito delle motivazioni della condanna. Finisce l’incubo per Armando, il calciatore del Monza imputato diin associazione camorristica eaggravata dal metodo mafioso. Così ha deciso la Corte d’appello di Napoli – presidente Giovanni Carbone, giudice relatore Alberto Maria Picardi – con la formula “il fatto non sussiste”. La sentenza è giunta al termine di un processo di secondo grado che ha ribaltato la condanna a 5 anni inflitta dal Tribunale nel 2023, della quale il procuratore generale ne aveva chiesto la conferma.era accusato, ed è stato, di averal clan della Vinella Grassi di Secondigliano, quartiere di origine suo e della sua famiglia, e in particolare di aver collaborato ai desiderata di alcuni esponenti della cosca che pilotavano un giro di scommesse clandestine.