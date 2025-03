Notizie.com - Ius Sanguinis: le nuove regole della cittadinanza per chi ha genitori e nonni italiani

Ius: cosa contiene il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri che modifica leper i discendenti. Ius: leper chi ha(Ansa Foto) – notizie.com“Basta abusi, laè una cosa seria“. Questo il motivo che ha spinto il Consiglio dei ministri ad approvare oggi, venerdì 28 marzo, il pacchetto.Dopo il dibattito tra Lega e Forza Italia dei mesi scorsi, alla fine l’hanno spuntata gli azzurri e da ora in poi in Italia ci sarà lo Ius. Esso si basa sulladata per discendenza e rafforza la necessità di un vincolo affettivo con l’Italia per i figli nati all’estero da cittadini.Una “riforma di grande importanza, perché punta a rinforzare il legame tra chi vuole essere cittadino e l’Italia”, ha spiegato il ministro degli Esteri, nonché leader di Forza Italia Antonio Tajani.